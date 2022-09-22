ВС Армении снова попытались совершить провокацию на границе с Азербайджаном

22 сен. 11:15

Подразделения вооруженных сил Армении предприняли очередную попытку провокации в направлении Кельбаджарского района государственной границы, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сегодня около 02:00 ночи (01:00 мск) армянские военные открыли огонь из крупнокалиберного оружия, гранатометов и минометов по азербайджанским подразделениям, расположенным в данном направлении.

Диверсионная группа ВС Армении попыталась совершить налет на азербайджанские подразделения, заминировав ущелья в указанных районах.

Однако в результате ответных мер, предпринятых подразделениями армии Азербайджана, армянской стороне пришлось отступить.

В ведомстве уточнили, что Ереван, распространяя дезинформацию о якобы обстреле подразделений азербайджанской армии накануне, пытался таким образом создать почву для совершенной ими ночью провокации.

В министерство обратили особое внимание на то, что вся ответственность за очередную напряженность на азербайджано-армянской госгранице лежит именно на военно-политическом руководстве Армении.