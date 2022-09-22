Ставрополье начало осеннюю посевную

22 сен. 11:05

Осенняя посевная кампания началась в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе губернатора. Уточняется, что в регионе будет засеяно озимыми культурами около 2 миллионов га.

"На Ставрополье стартовала осенняя посевная. Планируется засеять озимыми культурами порядка 2 миллионов га. На сегодня к работе уже приступили в 4 округах — в Курском, Новоселицком, Ипатовском и Георгиевском", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аграрии региона обеспечены необходимыми ресурсами для ведения сева.