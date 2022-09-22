Фальшивомонетчик печатал деньги в своей квартире в Тбилиси

Житель Тбилиси задержан по обвинению в сбыте фальшивых денег, такое сообщение опубликовано на сайте следственной службы министерства финансов Грузии.
Как установило следствие, задержанный, стремясь получить материальную выгоду, печатал фальшивые купюры в 100 лари с помощью специальных средств в квартире в Тбилиси.
Уже найдены торговые объекты, куда фальшивомонетчик сбывал плоды своих трудов.
В ходе следственных действий изъяты купюры номиналом в 100 лари (всего на 800 лари), а также компьютерная техника для печатания денег.
Открыто уголовное дело.