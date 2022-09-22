Раиси предложил Макрону новые инициативы по ядерной сделке

22 сен. 11:00

Во время встречи президента Ирана Ибрагима Раиси с французским коллегой Эммануэлем Макроном иранским лидером был выдвинут ряд инициатив по возобновлению иранской ядерной сделки, - сообщил сегодня заместитель главы администрации президента по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

В ходе встречи с Макроном президент Ирана отметил, что если соблюдение их обязательств каким-то образом гарантируется, то возможно достижение договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

"Если у противоположной стороны есть желание или воля заключить соглашение, путь для нее открыт", сказал Джамшиди, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Похоже, некоторым не нравится, что правительство Раиси играет активную роль во внешней политике, но вопреки их желанию одно из основных направлений деятельности правительства находится в сфере внешней политики, и кстати , он добился хороших результатов", - добавил он.