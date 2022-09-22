Казахстан будет открыт для россиян

22 сен. 10:44

Власти Казахстана не будут ограничивать въезд на территорию республики граждан России, но предоставление им вида на жительство будет оформляться при наличии необходимых документов, заявил журналистам председатель Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев.

"Россияне к нам могут приезжать. Мы не можем и не должны ограничивать: если человек приезжает по делам, к родственникам или приезжает с целью туризма. Так же, как и казахстанцы могут ездить в Россию. Это взаимный процесс, поэтому его мы не можем ограничивать. Это наша политика", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает Казинформ.

Ашимбаев отметил, что предоставления вида на жительство в республике "это уже другая категория". "Чтобы получить вид на жительство в Казахстане гражданин любой другой страны должен иметь согласие своего государства. Этот пункт четко прописан в наших законах", - обратил внимание он.