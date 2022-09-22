Брюссель принимает Дни осетинской культуры

22 сен. 10:42

В столице Бельгии Брюсселе в "Русском доме" сегодня стартовали Дни осетинской культуры. Мероприятия открываются премьерой фильма Темины Туаевой "1100 лет традиций и самобытности".

"Фильм посвящен 1100-летию аланскому православию. Христианская история Осетии подобна древней осыпавшейся мозаике, сохранившиеся фрагменты которой не потеряли яркости цветов и оттенков. Согласно церковному преданию, Алания является страной апостольской традиции. К 907-м году в составе Константинопольского патриархата появляется новая – Аланская – епархия в ранге архиепископии. Во второй половине X века ее статус повышается до митрополии. На политической карте Европы появляется новое православное государство", – рассказал организатор мероприятия Радион Пухаев, сообщает "15-й регион".

Также был запланирован традиционный круглый стол на тему "Мосты сотрудничества" с участием творческой интеллигенции Осетии и Европы, но из-за проблем с визами, отсутствием прямых авиарейсов и нестабильной обстановки с поездками в ЕС, организаторы решили не проводить его.

Также в рамках мероприятия запланирована выставка осетинских художников, в которой примут участие работы художников разных поколений, среди которых: Магрез Келехсаев, Борис Габараев, Вадим Пухаев, Ахсар Есенов, Вадим Каджаев, Наталья Абаева, Владимир Айларов, Аркадий Кумаритов, Ахсарбек Ахполов, Софья Кодоева и Марат Кесаев, – уточнил Пухаев.

