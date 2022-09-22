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Швыдкой представит  Россию на госпохоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Швыдкой представит  Россию на госпохоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Министерство иностранных дел Японии в четверг обнародовал список представителей иностранных делегаций, которые будут присутствовать на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября.

Российскую сторону представит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее сообщалось, что бывший глава японского правительства Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля.

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