Иностранные круизные суда отказались работать с портом Сочи

22 сен. 10:08

Все ранее заявленные 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом, - сообщил гендиректор предприятия Юрий Владимиров.

"Иностранные компании заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую", - поведал Владимиров, передает РИА Новости.

Контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского морского порта, и их уход - это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани, - отметил Владимиров.

Ситуацию спасает единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию: хотя путешествия на нем запустили лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тыс отдыхающих, - добавил Владимиров.