Предотвращен теракт на "Турецком потоке"

22 сен. 10:00

ФСБ РФ предотвратила теракт на газопроводе, по которому энергоносители поставляются в Турцию и Европу, рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Как передает ТАСС, теракт готовил агент Службы безопасности Украины (СБУ) по заданию украинских спецслужб.

"В момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель планировавшегося теракта - гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что были задержаны также четыре пособника украинских спецслужб, все россияне, которые обеспечили подготовку диверсии.

У агента нашли средства связи с перепиской и переговорами с куратором, инструкциями по сборке бомбы и переводу денег, а также координаты места подрыва.