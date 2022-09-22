Эрдоган назвал "искусственными" препятствия в отношениях с США

22 сен. 9:55

Препятствия в сотрудничестве Анкары и Вашингтона в оборонной промышленности созданы искусственно, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Искусственные препятствия для сотрудничества нашей оборонной промышленности с США, которые противоречат союзному праву, также негативно влияют на безопасность географии НАТО", - сказал турецкий лидер, выступая на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

"Предвзятое отношение, сложившееся в результате давления определенных лобби на лиц, принимающих решения, также вредит американским интересам", - добавил турецкий лидер.

Напомним, ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Впоследствии Эрдоган заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16, но этот вопрос еще предстоит согласовать в конгрессе США.