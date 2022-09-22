В столичном регионе будет сыро, но тепло

22 сен. 9:37

В столичном регионе сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и до плюс 15 тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня условия будут определяться влиянием циклонической депрессии балканского происхождения, поэтому облачно, с прояснениями, пройдет небольшой дождь, не более 1-2 миллиметров осадков. Ветер северо-восточный, его скорость - 3-8 м/с. В столице 13-15 тепла, в Подмосковье - плюс 11-16, что укладывается в рамки климатической нормы последней декады сентября", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт ст, - добавил синоптик.