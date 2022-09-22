В Казахстане завтра стартует выдвижение кандидатов в президенты страны

22 сен. 9:24

Уже завтра, 23 сентября, в Казахстане начинается выдвижение кандидатов на должность президента страны, которое закончится 11 октября, - сообщил заместитель главы Центризбиркома республики Константин Петров.

"Выдвижение кандидатов на должность президента начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть, с 23 сентября и заканчивается в 18:00 (по времени Астаны) 11 октября", - сказал Петров сегодня на заседании ЦИК, передает РИА Новости.

Напомним, накануне казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных президентских выборов на 20 ноября. Указ вступил в силу сегодня.