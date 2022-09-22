Сенат Казахстана решил лишить День первого президента статуса государственного праздника

22 сен. 9:21

Сенат парламента Казахстана сегодня в ходе пленарного заседания принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", об этом сообщают СМИ.

По данным "Интерфакс-Казахстан", документ передан на подпись президенту.

В законе содержится поправка, согласно которой День первого президента теряет статус государственного праздника. Вместо этого он вносится в разряд "общественно-значимых" - наряду с Днем государственных символов, Днем благодарности и т.п.