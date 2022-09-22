Армянские военные пытались спровоцировать стрельбу на границе

22 сен. 9:08

По информации "Вестника Кавказа", накануне в направлении Зангилана произошел небольшой приграничный инцидент.

Один из азербайджанских постов в этом районе атаковали трое членов военизированного союза добровольцев РА "Еркрапа". После предупредительных выстрелов азербайджанских пограничников армянские вооруженные лица открыли огонь по их позиции.

В результате ответного огня подразделений ГПС Азербайджана один из нападавших был ранен. Армянская сторона по военным каналам принесла извинения за инцидент, отметив, что добровольцы "Еркрапа" находились в нетрезвом состоянии, и подобная выходка никак не была согласована с командованием. Инцидент был улажен, в настоящее время обстановка на границе спокойная.