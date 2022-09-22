Министры иностранных дел России, Ирана и Турции поговорили о ситуации в Сирии

22 сен. 5:15

На полях недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась трехсторонняя министерская встреча в "астанинском формате". Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России.

В ходе переговоров главы МИД РФ, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Мевлют Чавушоглу подробно поговорили о текущей ситуации в Сирии. В частности, была отмечена необходимость установления прочной стабилизации "на земле", достижения мира и безопасности на основе восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР.

Отдельное внимание участники встречи уделили задачам комплексного международного гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам без дискриминации и предварительных условий, в том числе в рамках выполнения резолюции 2642 СБ ООН.

По итогам трехсторонней встречи Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиян и Мевлют Чавушоглу провели консультации с участием спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. "Были подробно рассмотрены вопросы продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - сказано в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что важную роль в данном процессе призван сыграть конституционный комитет.