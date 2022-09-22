В УЕФА объяснили отстранение России от жеребьевки квалификации Евро-2024

22 сен. 8:34

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал недопуск сборной России к участию в жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В первую очередь он обратил внимание на то, что решение об отстранении российских клубов и сборных было принято до дальнейшего уведомления. "Это означает, что мы следим за развитием ситуации. Пока мы не примем другого решения, оно останется в силе", - заявил Чеферин в интервью L'Equipe.

Он уточнил, что УЕФА нет нужды выносить решение перед каждым турниром.

Напомним, жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится во Франкфурте 9 октября 2022 года. Сам турнир будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.