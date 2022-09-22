Китай увеличивает импорт энергоресурсов из России

В августе китайский импорт нефти и угля из России вырос. Несмотря на увеличение поставок и рекордный экспорт угля, по нефти Россия уступила первое место Саудовской Аравии впервые за последние четыре месяца, отмечает Oil Price.

По данным Главного таможенного управления КНР, импорт российской нефти, в том числе поставки по нефтепроводу ”Восточная Сибирь - Тихий океан” и морские грузы из российских европейских и дальневосточных портов составили 8,342 млн тонн, что на 28% больше в ежегодном исчислении и эквивалентно 1,96 млн баррелей в день. Это чуть меньше майского рекорда в 2 млн баррелей в день. Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, особенно после того, как Запад ввел санкции против российского энергетического сектора. КНР наращивает закупки российской нефти, чтобы воспользоваться преимуществами падения спроса со стороны Европы и низкими ценами на российскую нефть, как раз вовремя: Пекину необходимо как можно больше энергоресурсов, а украинский кризис вынуждает Москву искать альтернативные рынки.

Объемы российских поставок выросли, поскольку китайские независимые переработчики закупают больше российской нефти по скидке, вытесняя грузы конкурентов из Западной Африки и Бразилии.

Несмотря на полную цену, которую приходится платить за саудовскую нефть, закупки у Эр-Рияда также увеличились в прошлом месяце до 8,475 млн тонн, то есть до 1, 99 млн баррелей в день, что на 5% больше, чем в прошлом году. Таким образом Саудовская Аравия с незначительным перевесом потеснила Россию с первого места. Королевство также осталось крупнейшим поставщиком в годовом исчислении, отправив 58,31 млн тонн нефти с января по август, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Россия в этом году отправила 55,79 млн тонн, что на 7,3% больше по сравнению с прошлым годом.

В целом китайский импорт нефти в августе упал на 9,4% по сравнению с годом ранее, поскольку приостановка работы на государственных НПЗ и снижение загруженности частных заводов, спровоцированные низкой маржой, привели к ограничению закупок.

Возросший импорт из России вытесняет закупки из Анголы и Бразилии, которые упали в августе на 34%, а в годовом исчислении на 47%. Таможня не сообщила об импорте из Венесуэлы и Ирана в прошлом месяце. Государственные нефтяные компании снизили закупки в конце 2019 года, опасаясь попасть под вторичные американские санкции, хотя многие из них по-прежнему ведут незаконную торговлю, которая нигде не отображается. Одна из таких компаний, оборонная Аэрокосмическая и промышленная корпорация, импортировала с конца 2020 года 25 млн тонн венесуэльской нефти, о которой не упоминается в таможенной документации.

Импорт из Малайзии, в последние два года все чаще выступающей в качестве транзитного пункта для нефти из Ирана, Венесуэлы, а также России, увеличился почти вдвое по сравнению с годом ранее, до 3,37 млн тонн или 794 тыс баррелей в день.

Китай не импортировал нефть из США.

КНР покупает у России не только нефть: импорт угля также значительно увеличился в августе, превысив июльский уровень и добравшись до рекордных значений последних пяти лет, поскольку энергетические компании крупнейшего в мире потребителя угля нарастили закупки, чтобы удовлетворить возросший в течение жаркого лета спрос.

По данной китайской таможни, в прошлом месяце импорт российского угля составил 8,54 млн тонн, что больше июльских 7,42 млн тонн и на 57% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Ежемесячный уровень стал рекордным с 2017 года - с тех пор, как ведется статистика.

Цены на российский уголь выросли, поскольку и Китай, и Индия увеличили закупки, однако он все равно дешевле, чем собственный уголь такого же качества. Российский энергетический уголь с теплотворной способностью в 5500 ккал для доставки в Китай в конце августа стоил $155 за тонну, подорожав с июля на $5.

Reuters отмечает, что после засухи и рекордной жары, преобладавших в западном и южном Китае с конца июля, электростанции, работающие на угле, увеличили производство, чтобы удовлетворить спрос на кондиционирование воздуха и заполнить пробел из-за неработающих ГЭС. Они также нарастили закупки качественного энергетического угля, в том числе и российского, чтобы улучшить эффективность электрогенерации.

В августе Китай закупил у своего главного поставщика, Индонезии, 15,82 млн грязного топлива, что на 35% больше, чем в июле. В августе прошлого года закупки составили 17,3 млн тонн.

Увеличение объемов импорта из Индонезии связано с тем, что привлекательные цены побуждают компании размещать больше заказов. В августе индонезийский энергетический уголь с теплотворной способностью в 3800 ккал стоил на 170 юаней ($24,26) за тонну дешевле, чем китайский уголь того же качества, а уголь с теплотворной способностью в 4700 ккал - на 140 юаней дешевле.

Ожидается, что энергетические компании увеличит закупки в октябре, чтобы пополнить запасы накануне отопительного сезона в большей части северного Китая, который начнется в середине ноября. Однако в связи с продолжающимся падением стоимости китайской валюты импорт угля для китайских покупателей будет дорожать, что может привести к снижению спроса.