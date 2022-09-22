ШОС не ”НАТО для изгоев”

Управляемая США Организация Североатлантического договора (НАТО) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) разительно отличаются. Как утверждает китайский международный телеканал CGTN, НАТО прибегает к проектированию власти и военному вмешательству, чтобы заставить суверенные государства принять свое господство и придерживаться созданной США системы управления. Агрессивный тон утвержденной в июле Стратегической концепции НАТО на 2022 год используется намеренно, чтобы разделить и дестабилизировать мир. Согласно Концепции, Россия - ”самая главная и прямая угроза” безопасности альянса, а ”китайские амбиции и принудительная политика” - вызов для интересов, безопасности и ценностей НАТО.

В отличие от НАТО ШОС не выступает против кого-то: это не антиамериканская, не антиевропейская, не антиглобальная организация. ШОС объединяет развиваюиеся экономики, представляющие приблизительно 60% Евразии, половину мирового населения и 30% глобального ВВП по паритету покупательной способности, не предусматривает политического и военного вмешательства, обеспечивая решение вопросов безопасности и продвигая экономическое сотрудничество.

НАТО - военный альянс, созданный в своей время в противовес СССР. Когда коалиция потеряла связующую силу, способную объединить всех членов в отсутствие врага, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о ”смерти мозга” НАТО, акцентировав внимание на том, что ”общий враг” - это терроризм.

США проигнорировали одного из ключевых союзников, пытаясь восстановить свою значимость посредством разжигания войны на Украине. Однако попытка обернуть украинский конфликт в свою пользу была сорвана усиливающимися внутренними противоречиями среди членов альянса, у которых нет единой позиции по политике в отношении Китая и России.

У ШОС нет военных амбиций в отношении какой-либо из стран или намерения посягнуть на чью-либо независимость. ШОС с самого начала стремилась к консенсусу в борьбе с экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом и транснациональными угрозами, она, в отличие от НАТО, никогда не участвовала ни в одной из военных, антитеррористических и миротворческих операций.

В 2017 году Пакистан и Индия стали полноправными членами ШОС. Их присоединение способствовало обеспечению региональной стабильности, поскольку ШОС удалось привлечь двух региональных соперников к взаимодействию на одной платформе. В октябре Пакистан, скорее всего, примет участие в контртеррористических учениях Региональной антитеррористической структуры ШОС в Индии. У Исламабада и Нью-Дели есть возможность снизить напряженность и укрепить сотрудничество ради мира в регионе.

Столкновения между Киргизией и Таджикистаном на спорных приграничных территориях явление не новое. Большое значение имеет тот факт, что лидерам обеих стран удалось договориться об отводе войск и снижении напряженности на встрече в Узбекистане. За счет сближения лидеров соперничающих стран ШОС удается разряжать обстановку и продвигать мир.

Использование территориальных споров с целью заклеймить ШОС как ”НАТО стран-изгоев” или антиНАТО не способно затмить важность организации. ШОС не вмешивается в конфликты, но продвигает сотрудничество между странами, предоставляя площадку для мирных консультаций по вопросам, которые они готовы обсуждать.

НАТО называет себя оборонным альянсом и утверждает, что не представляет угрозы ни для одной из стран. Тем не менее нарушение организаций суверенитета многих государств, в том числе вторжение в Ирак в обход международного права опровергает все утверждения альянса. Вашингтон принуждает своих трансатлантических партнеров тратить 2% ВВП на установление американского господства в мире.

ШОС не требует от своих членов увеличивать оборонные траты. В отличие от НАТО ШОС преследует другие цели, в том числе касающиеся продвижения мира, установления безопасности и обеспечения стабильности, совместного противостояния вызовам и угрозам, а также укрепления торговых, экономических, культурных и гуманитарных связей в регионе.

ШОС не настроена против Запада, хотя и не поддерживает противоречащий миру подход, предусматривающий политические и военные интервенции, а также дискриминационную экономическую политику с целью утверждения американского господства в Азии и по всему миру.

На фоне растущего числа геополитических парадоксов, создаваемых Вашингтоном посредством разжигания региональных конфликтов, концепция ”шанхайского духа” поощряет все страны к уважению территориальной целостности, принципа невмешательства.

Миссия организации вызывает интерес Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Иран уже подписал меморандум об обязательствах в организации. Инклюзивность ШОС, ее способность выступать в качестве посредника между странами региона и географическая близость государств-членов обеспечивает потенциал для еще большей интеграции и роста Евразии, а также противостояния угрозам безопасности.