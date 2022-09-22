Фармпродукцию и медоборудование Кубани будут производить в едином промпарке

22 сен. 1:29

Власти Кубани планируют построить промышленный парк, который объединит на своей площадке производителей фармацевтической продукции и медоборудования, - сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня край обладает всеми ресурсами для развития медицинской промышленности. Успешно работают и расширяют производство более десяти промпредприятий, выпускающих лекарства, средства медицинского назначения, компоненты, комплектующие для медоборудования. У нас производят уникальный для России шовный материал для проведения хирургических операций. Также сильна научно-образовательная база высших учебных заведений", - отметил в ходе питч-сессии "Технологическое партнерство - материалы и компоненты" в рамках форума "Биотехмед" в Сочи заместитель руководителя департамента промполитики Кубани Михаил Дорожков.

Сейчас в Краснодаре создается медицинский кластер, призванный стать крупнейшим профильным центром Северо-Кавказского и Южного федерального округов. Активно растет население региона, что способствует увеличению спроса на продукцию медицинского назначения и лекарственные препараты, подчеркнул чиновник.

Планируется, что промпарк будет создан на территории второй очереди Восточной промышленной зоны в Краснодаре. В этом же районе уже проектируют первый в крае технопарк радиоэлектронной промышленности, который также может стать технологической базой для создания электронного медицинского оборудования, добавил Дорожков.