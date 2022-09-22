В Ставропольском крае выделили на поддержку садоводства полмиллиарда рублей

22 сен. 0:23

В 2022 году власти Ставропольского края направили на поддержку садоводства и питомниководческих организаций свыше 500 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что в рамках государственной программы Ставрополья "Развитие сельского хозяйства" предоставленная господдержка в текущем году садоводческим и питомниководческим организациям позволила возместить в среднем до 63% понесенных затрат.

"На эти цели было предусмотрено более 511 млн рублей, в том числе более 38 млн рублей - из краевого бюджета", - сказано в заявлении.

В пресс-службе также напомнили, что в 2021 году на поддержку садоводства на Ставрополье направили более 500 млн рублей, передает ТАСС.