В Невинномысске наладят производство стремянок 

22 сен. 7:28

В Невинномысске будет построен завод подъемного оборудования, план выпуска которого составит 100 тыс изделий в год. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

"Недавно провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Завод высотных конструкций" Егором Ручкиным. Обсудили планы по регистрации в Невинномысске нового юридического лица ООО "Новая высота Невинномысск" и строительству завода подъемного оборудования мощностью 100 000 изделий в год", - говорится в его публикации в телеграм-канале.

Уточняется, что на заводе будут производиться стремянки односторонние, стремянки двусторонние, лестницы приставные различных модификаций. Миненков отметил, что проект привлечет более 97 млн рублей инвестиций. Также на новом заводе будет создано 50 новых рабочих мест.