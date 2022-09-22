В Дагестане пройдет фестиваль платка 

22 сен. 3:35

Первый межрегиональный фестиваль платка пройдет в Махачкале 27 сентября, сообщила член Союза женщин Дагестана Айна Сеидова. В рамках мероприятия запланированы флешмобы и дефиле.

"В Махачкале 27 сентября пройдет первый межрегиональный фестиваль "Платок – символ мира и душа народа". Это своего рода призыв к пониманию уникального культурного наследия и единству женщин разных национальностей", - сказала она.

Далее Айна Сеидова отметила, что мероприятие поможет популяризировать духовные и материальные ценности, а также познакомит гостей с национальным колоритом Дагестана. "В рамках фестиваля планируется дефиле "Волшебная красота", конкурс детских рисунков "Платок достался мне в наследство", конкурс на лучшее исполнение песен о платке, молодежный флешмоб. Запланированы и тематические лекции", - заключила собеседница ТАСС.