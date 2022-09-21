Форум о зимнем туризме "Знай наше" прошел на Кубани

21 сен. 23:34

Курорты Краснодарского края представили в рамках онлайн-форума "Знай наше: зима 22/23" предложения зимнего сезона.

Зимой туристы едут в регион ради термальных источников, горнолыжного отдыха на курортах Красной Поляны, увлекательных турмаршрутов.

Кроме того два года назад в регионе был реализован проект "зимние пляжи", чтобы проводить время на берегу моря можно было в любое время года.

В зимний период традиционно наиболее загружены кубанские санатории и отели, работающие по системе "все включено".

С начала года курорты Кубани посетили более 11 млн человек - на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.