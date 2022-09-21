Боррель анонсировал внеплановую встречу глав МИД стран ЕС по новым антироссийским санкциям

21 сен. 23:22

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует провести внеплановую встречу глав МИД стран ЕС для обсуждения поддержки Украины и возможных новых антироссийских санкций. Об этом он сам сообщил во время брифинга в Нью-Йорке.

"Теперь нам нужно провести еще одну, потому что мне кажется, что министрам надо обсудить угрозы и подтвердить продолжающуюся поддержку Украины", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Боррель уточнил, что встреча состоится в среду вечером по местному времени.

Глава дипломатии ЕС отметил, что министры обсудят продолжение военной поддержки Украины и давления на Россию.

"Вопрос санкций точно будет обсуждаться", - сказал он.

Боррель напомнил, что Брюссель предупреждал: в случае референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях против России будут вводиться новые рестрикции, и указал, что на встрече он выступит с предложениями по этому поводу.