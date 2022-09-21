РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Боррель анонсировал внеплановую встречу глав МИД стран ЕС по новым антироссийским санкциям

Боррель анонсировал внеплановую встречу глав МИД стран ЕС по новым антироссийским санкциям

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планирует провести внеплановую встречу глав МИД стран ЕС для обсуждения поддержки Украины и возможных новых антироссийских санкций. Об этом он сам сообщил во время брифинга в Нью-Йорке.

"Теперь нам нужно провести еще одну, потому что мне кажется, что министрам надо обсудить угрозы и подтвердить продолжающуюся поддержку Украины", - цитирует дипломата "Интерфакс".

Боррель уточнил, что встреча состоится в среду вечером по местному времени.

Глава дипломатии ЕС отметил, что министры обсудят продолжение военной поддержки Украины и давления на Россию.

"Вопрос санкций точно будет обсуждаться", - сказал он.

Боррель напомнил, что Брюссель предупреждал: в случае референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях против России будут вводиться новые рестрикции, и указал, что на встрече он выступит с предложениями по этому поводу.

840 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version