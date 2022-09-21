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Состоялась встреча президентов Турции и Австрии

Состоялась встреча президентов Турции и Австрии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает "Анадолу".

Встреча двух лидеров прошла в Турецком Доме в Нью-Йорке, где сейчас проходит 77-я Генассамблея ООН, и была закрытой для прессы.

Также во встрече приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, заместитель председателя ПСР и пресс-секретарь партии Омер Челик и заместитель председателя ПСР Эфкан Ала.

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