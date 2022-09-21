Лавров: США подают отрывочные сигналы по СНВ, но...

21 сен. 22:45

Вашингтон подает некоторые сигналы по поводу возобновления диалога по СНВ, но что именно за ними стоит, пока неочевидно, такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в письменном интервью журналу Newsweek.

Он указал, что межгосударственный диалог оказался практически заморожен - по вине Штатов. "Поддерживать нормальное общение с Вашингтоном, декларирующим в качестве цели нанесение России стратегического поражения, объективно не получается", - отметил Лавров.

По словам министра, это касается прерванных Америкой консультаций по стратстабильности и контролю над вооружениями.

"Мы, естественно, фиксируем некоторые отрывочные сигналы из администрации США и лично от Джо Байдена относительно возобновления диалога по СНВ, но что за ними стоит, пока не ясно", - пояснил дипломат.