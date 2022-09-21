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Лавров: США подают отрывочные сигналы по СНВ, но...

Лавров: США подают отрывочные сигналы по СНВ, но...

Вашингтон подает некоторые сигналы по поводу возобновления диалога по СНВ, но что именно за ними стоит, пока неочевидно, такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в письменном интервью журналу Newsweek.

Он указал, что межгосударственный диалог оказался практически заморожен - по вине Штатов. "Поддерживать нормальное общение с Вашингтоном, декларирующим в качестве цели нанесение России стратегического поражения, объективно не получается", - отметил Лавров.

По словам министра, это касается прерванных Америкой консультаций по стратстабильности и контролю над вооружениями.

"Мы, естественно, фиксируем некоторые отрывочные сигналы из администрации США и лично от Джо Байдена относительно возобновления диалога по СНВ, но что за ними стоит, пока не ясно", - пояснил дипломат.

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