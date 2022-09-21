Музеи Дагестана будут бесплатными во Всемирный день туризма 

21 сен. 22:23

В день Всемирного туризма, 27 сентября, в Дагестане пройдет акция, в рамках которой пять государственных музеев в Махачкале и Дербенте примут посетителей бесплатно, сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь праздника пять государственных музеев республики можно будет посетить бесплатно", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В акции участвуют национальный музей республики имени Тахо-Годи, дагестанский музей изобразительных искусств имени Гамзатовой, дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник, музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" и музей истории мировых культур и религий. Акция организована министерством по туризму и народным художественным промыслам и министерством культуры региона.