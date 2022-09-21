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Российские дзюдоисты отстранены от турниров до января 2023 года

Российские дзюдоисты отстранены от турниров до января 2023 года

Международная федерация дзюдо отстранила до января российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Решение принято исполкомом 21 сентября.

"Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо с учетом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, принял решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях до января 2023 года", - информирует организация.

До недавнего времени дзюдоисты из России могли участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.

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