Дагестан примет седьмой Всероссийский фестиваль театров "Русская сцена"

21 сен. 21:49

Седьмой Всероссийский фестиваль театров "Русская сцена" откроется в Махачкале 26 сентября, сообщает пресс-служба Министерства культуры Дагестана в среду.

"Торжественная церемония состоится 26 сентября в большом зале Русского театра в Махачкале", - сказали в культурном ведомстве.

Уточняется, что в 2022 году фестиваль обрел новое название и расширил горизонты внутри страны: спектакли представят театральные коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Волгоградской области, а также республик Северного Кавказа.

"Откроет программу Театр "На Литейном" из Санкт-Петербурга", - добавили в пресс-службе.