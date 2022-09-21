Турция начнет переходить на свой газ в марте

21 сен. 21:39

Турция намерена начать использовать собственный природный газ в марте будущего года, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

По его словам, уже готов 140-километровый участок трубопровода, по которому газ с месторождения в Черном море будет транспортироваться до местечка Фильос города Зонгулдак.

"Готовы почти 70% трубопровода. Остался только 20-25-километровый участок, строительство которого будет завершено в октябре. Ожидается, что работы на суше будут завершены в ноябре этого года", - цитирует Донмеза TurkicWorld.

Глава Минэнерго посетил судно Castorone, которое используется для строительства 170-километрового трубопровода от газового месторождения Сакарья до Фильоса. Он указал, что суда, которые займутся прокладкой сигнальных кабелей, в данный момент отправляются в места выполнения задач.