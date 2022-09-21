День осеннего равноденствия наступит на этой неделе

21 сен. 21:24

Астрономическая осень придет 23 сентября в 04.03 мск вместе с наступлением Дня осеннего равноденствия.

"Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли - ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна", - информирует Московский планетарий.

В течение сентября долгота дня на широте Москвы сократится на два часа, до 11 часов 40 минут и быстро продолжит уменьшаться еще. Минимальный световой день наступит 21 декабря. Затем день начнет прирастать, напомнили в планетарии.