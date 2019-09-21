"Кудс": насколько опасны иранские силы спецназначения

Сегодня президент Ирана Эбрахим Раиси заявил с трибуны 77-й сессии Генассамблеи ООН о начале формирования нового миропорядка, отметив, что США действуют в ущерб интересам других государств. Держа в руках портрет командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, Раиси пообещал добиться справедливого суда над виновными в смерти генерала, убитого в январе 2020 года в Багдаде в результате атаки американского БПЛА. "Аль-Кудс" считается элитным подразделением в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Американский портал 19FortyFive напоминает, что силы "Аль-Кудс" специализируются на проведении операций за рубежом. Четыре дополнительных подразделения спецназа действуют в составе КСИР. Они представлены в том числе сухопутными батальонами и бригадами морской пехоты. Регулярная армия Ирана руководит собственным контингентом в составе элитных подразделений. И хотя каждый иранский спецотряд играет важную роль в наступательных и оборонительных операциях, нет более влиятельной группы, чем "Аль-Кудс".

Создание "Кудс"

В 2020 году смерть Касема Сулеймани в результате американского удара привлекла всеобщее внимание к подразделению, которое он возглавлял. Аятолле Хомейни удалось создать противовес политическим институтам, существовавшим до свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, в том числе и за счет КСИР. Члены КСИР подчиняются напрямую аятолле, в отличие от армии, которая подконтрольна президенту. На момент создания основной задачей КСИР было предотвращение возможного переворота. После Ирано-иракской войны в 1980-х, четыре организации, задействованные в операциях за пределами Ирана, объединились в Силы "Кудс". Свои первые зарубежные операции КСИР провел во время восьмилетней войны. В этот же период элитное подразделение расширило свою деятельность на Афганистан, оказывая поддержку шиитской политической партии, выступавшей против правительства Мохаммада Наджибуллы.

Расширение "Кудс"

Хотя режим официально не признавал существование "Кудс" до начала войны в Сирии в 2011 году, элитное подразделение действовало на протяжении трех десятилетий. Сначала силы "Кудс" работали в Ливане, где у них сложились крепкие отношения с "Хезболлой". Затем их деятельность охватила весь регион. В 1983 году силы "Кудс" атаковали в Бейруте посольство США и казармы, где находились американские и французские пехотинцы. Операция подтвердила влияние группы в Ливане. Элитное спецподразделение также подозревается в нападении на еврейский центр в Аргентине десятилетие спустя. За последнее десятилетие силы "Кудс" значительно усилили свое присутствие в Ираке и Сирии. Изначально сформированные для борьбы с ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) в 2014 году иракские Силы народной мобилизации сыграли важную роль в противостоянии террористической организации.

Поддержка региональных союзников Ирана

Силы "Кудс" поддерживают военные группировки - от "Хезболлы" до Сил народной мобилизации - благодаря финансовой и военной помощи, а также обучающим программам, обеспечиваемым режимом ИРИ. Как пишет Iran Watch, силы Кудс ”предоставляют финансовую и военную поддержку "Хезболле" и группировкам в Африке”; офицеры подразделения ”используют дипломатические каналы, а также негосударственные и гуманитарные организации для прикрытия своей активности”. Силы "Кудс" ”предоставляют поддержку и военное оборудование Дамаску для подавления оппозиции, а также сотрудничают с авиакомпаниями Yas Air (Pars Aviation Services Company), Mahan Air и Iran Air, на рейсах которых доставляется оружие и оборудование для сдерживания массовых беспорядков”.

Словом, у сил "Кудс" значительное влияние в регионе. Однако военным экспертам не так просто понять реальный масштаб деятельности элитного подразделения, поскольку "Кудс" полагается на нетрадиционную асимметричную тактику при выполнении операций. У спецподразделения нет той подготовки, оборудования и финансовых возможностей, которыми обладают спецподразделения Израиля и США, поэтому "Кудс" ведет свою борьбу борется альтернативными способами.

Как в КСИР, так и в иранской армии множество спецотрядов, которые выполняют важные оборонительные и наступательные функции, однако силы "Кудс" стали наиболее важным военным компонентом ИРИ. После убийства Касема Сулеймани силы "Кудс" сместили фокус внимания на противодействие американскими и израильскими интересам в регионе.