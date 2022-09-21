Махачкалинское озеро Ак-Гель может получить особый статус

21 сен. 20:58

Администрация Махачкалы намерена придать озеру Ак-Гель статус особо охраняемой территории местного значения, - сообщил глава города Салман Дадаев в своем Telegram-канале.

Градоначальник также рассказал, что Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил иск мэрии и прокуратуры города о возврате в муниципальную собственность трех земельных участков общей площадью 10 тыс кв м у озера, которые ранее незаконно были выведены из состава городских земель.

Напомним, в 2021 году такой статус в Махачкале получил Эльтавский лес.