Евросоюз обсудит пакет новых санкций против России в пятницу

21 сен. 20:45

Еврокомиссия готовит новые антироссийские санкции, обсуждение предложений может состояться с постпредами стран ЕС уже в пятницу, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

"Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней... Европейская комиссия в настоящее время подготавливает новые меры и обсудит предложение с постпредами ЕС уже в пятницу", - передает издание.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что России грозят новые санкции в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

По данным газеты, новые санкции ЕС могут включать введение лимита цен на российскую нефть, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши, новые персональные санкции.