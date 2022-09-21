Ильхам Алиев: первые лачинцы вернутся в город до конца 2023 года

21 сен. 20:38

Первая группа лачинцев сможет вернуться в этот город до конца следующего года, надежду на это выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая после поднятия флага в Лачине.

"Я надеюсь на это и сделаю все возможное для того, чтобы мы добились этого и очень скоро восстановили город Лачин. Мы восстановим Лачинский район и все остальные районы в целом", - сказал глава государства.

Он напомнил, что по окончании 44-дневной Отечественной войны Армении пришлось подписать акт о капитуляции, и таким образом, подтвердилась историческая Победа Азербайджана. "В результате этого акта о капитуляции Армения должна была вывести свои войска из оккупированной части Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов и выполнила это. Часть Лачинского и Кельбаджарского районов была освобождена во время 44-дневной Отечественной войны. Победоносная Азербайджанская армия освободила от захватчиков южную часть Лачинского и северную часть Кельбаджарского районов", - отметил Ильхам Алиев.

Президент уточнил, что сам город Лачин оставался вне контроля Баку, так как автодорога, соединяющая Армению с Ханкенди, проходит через его центр, поэтому Азербайджан не мог установить контроль над городом. "Однако, в результате переговоров, проведенных 9 ноября, я настоял на закреплении в документе прокладки альтернативной дороги, и в течение 3 лет необходимо было согласовать строительство новой дороги. Мы же добились соглашений в более короткий срок, вместе с российской стороной был утвержден маршрут новой дороги, и мы, приняв безотлагательные меры, приступили к прокладке новой дороги. Этот срок составил всего год и 8 месяцев. То есть, через год и 8 месяцев альтернативная дорога уже была готова. Мы в официальном порядке направили уведомление о том, что 2 августа дорога готова и 5 августа Азербайджан входит в город Лачин, в том числе, на старую дорогу и возвращается в Лачин. Вслед за этим проживающие в Карабахе армяне обратились к нам с просьбой предоставить им дополнительное время до 25 августа. Несмотря на то, что здесь имело место незаконное заселение, мы, тем не менее, вновь проявив гуманизм, предоставили им такую возможность. Таким образом, 26 августа Азербайджанская армия вошла в город Лачин, и мы вернули этот город", - подчеркнул глава государства.

Ильхам Алиев указал, что событие - историческое, освобождение Лачина навсегда останется в истории, а флаг, который он поднял сегодня в центре Лачина, будет развеваться здесь вечно.

Глава государства сообщил, что Лачин, как и весь район, как и все остальные оккупированные населенные пункты, подвергся вандализму оккупантов. "Проявления армянского вандализма можно увидеть в каждом селе, в каждом городе. Город Агдам разрушен до основания, равно как Физули, Джебраил, все села. В некоторых местах, в том числе в городе Лачин, армяне провели незаконное заселение, привезли и незаконно заселили здесь лиц армянского происхождения из Армении, а больше из-за рубежа - Сирии и Ливана. Это - военное преступление, закреплено во всех международных конвенциях как военное преступление, причем произошедшее на глазах у мировой общественности", - обратил внимание он.

"Значительная часть города Лачин полностью опустошена и разрушена. Тем не менее, в некоторых местах вновь было проведено незаконное заселение. Мировая общественность, международные организации, в том числе непосредственно занимавшиеся данным вопросом сопредседатели Минской группы, просто закрывали на это глаза. Хотя неоднократно видели эту картину, неоднократно. Проезжая вот по этой дороге из Армении в Карабах и обратно, видели, что здесь проводится незаконное заселение. Видели, что уничтожаются азербайджанские топонимы. Видели, что наша историческая, древняя азербайджанская земля - Лачин арменизируется, что здесь проводится незаконное заселение. Но закрывали на это глаза, словно соглашались с этим. Мы же, азербайджанский народ, никогда бы не смогли согласится с этим. Я всякий раз говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей земле второе армянское государство", - напомнил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также подчеркнул особое значение, которое имеют освобождение Лачинского и Кельбаджарского районов за счет особого стратегического значения, сложного рельефа, сурового климата. "При оккупации Лачинского и Кельбаджарского районов в начале 1990-х годов между Арменией и Карабахом фактически была создано географическое сообщение. Лачинский район был оккупирован 18 мая 1992 года, а Кельбаджарский район - в начале апреля 1993 года, таким образом, армяне добились желаемого. Они считали, что вечно будут жить на этих землях. Думали, добьются этого. Видели, что покровительствующие им несколько стран, закрывающая глаза на их преступления, непосредственно занимающаяся данными вопросами организация остаются безучастными к этому. Словно оправдывают их, и они становились еще более оголтелыми. На первоначальном этапе оккупации они разрушили все наши населенные пункты. Но впоследствии почувствовали, что их преступление остается безнаказанным, и приступили здесь к незаконным строительным работам, в том числе в городе Лачин, селах Забух и Сус", - рассказал глава государства.

Президент уточнил, что 26 августа одновременно с Лачином от захватчиков были освобождены села Забух и Сус. Он также призвал никогда не забывать "всей этой истории". "Мы пришли на эту землю ценой крови и жизни наших шехидов, находимся сегодня здесь благодаря самоотверженности наших солдат и офицеров. Никто не подарил нам эти земли, не вернул нам их путем переговоров. Международные организации, в том числе ООН, ее Совет Безопасности, ОБСЕ должны были принудительно выдворить отсюда захватническое государство. Следовало применить санкции в отношении Армении. Ничего этого не последовало. Напротив, для увековечения этой оккупации Армения, мировое армянство и их зарубежные покровители, объединившись, пытались осуществить это грязное намерение. Я же всегда говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с этим. Всегда говорил, что если вопрос не будет разрешен мирным путем, то мы решим ее военным путем, так и поступили. В течение всего лишь 44 дней разгромили армянскую армию. Освободили Шушу, считающуюся неприступной крепостью. На поле боя освободили Джебраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Гадрут, Ходжавенд. Враг был сломлен и вынужден был покинуть Лачин, Кельбаджар, Агдам. Находясь сегодня в городе Лачин, я по праву испытываю чувство гордости в связи с тем, что на древней азербайджанской земле развевается наш трехцветный флаг", - заявил он.