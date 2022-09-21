В Самаре пройдут Дни Ингушетии

21 сен. 20:27

Власти Ингушетии ко Дню народного единства, отмечаемому в России 4 ноября, намерены провести Дни республики в Самаре, что послужит укреплению дружеских отношений, - говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы республики Махмуд-Али Калиматова.

"Нашим регионам надо налаживать более тесные связи, хорошим почином в этом направлении могли бы стать Дни Ингушетии в Самаре, организовав совместные выставки, концерты. Это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Нужно дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих в стране разных народов", - цитирует пресс-служба слова главы региона, сказанные на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Очень хорошая идея - провести Дни Ингушетии в Самарской области, Дни Самарской области в Ингушетии: давайте сделаем это, всегда рад видеть вас на самарской земле. И сам с удовольствием еще раз приеду в гостеприимную Ингушетию. Ваши предложения о сотрудничестве очень интересны, уверен, что совместными усилиями мы их реализуем", - заявил Азаров.