Токаев предложил открыть в Алматы региональный центр ООН

21 сен. 20:12

Предложение о создании регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, такой центр ООН можно открыть в Алматы.

Токаев напомнил, что "Центральная Азия уже стала регионом обширных возможностей для международного сотрудничества", который привержен "укреплению политического взаимодействия и углублению экономических связей" для продвижения вперед.

"Мы являемся буферным рынком между востоком и западом, севером и югом. Наше намерение – работать сообща со всеми заинтересованными сторонами.<…> Вот почему мы считаем важным создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы", - заявил президент Казахстана, выступая на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.