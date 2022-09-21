Подготовка мобилизованных в России займет больше месяца

21 сен. 19:36

Подготовка мобилизованных граждан России для участия в спецоперации на Украине займет больше месяца, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы", - рассказал он в интервью телеканалу "Вместе-РФ", отвечая на вопрос, о том, сколько займет подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации.

Бондарев добавил, что у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям.

По его словам, тем, кто будет призван, предстоит пройти проверку по здоровью, затем они будут экипированы, отправлены на обучение, переобучение, на проведение слаженности в составе подразделений. "И только после того, как комиссия примет решение, что да, на самом деле это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", - пояснил сенатор.