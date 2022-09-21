Молодой человек на спор сообщил о "террористах" в школе в Павлодарской области

21 сен. 18:59

Школьник сообщил о якобы террористах в здании учебного заведения в Павлодарской области, сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

Сегодня, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали 14-летнего учащегося СОШ имени Бауржан Момышулы поселка Пограничник города Аксу, заявил первый заместитель начальника ведомства Жаскайрат Каиров. По его словам, юноша подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Оказалось, что молодой человек совершил преступление на спор с одноклассниками. Вину свою он признал. Ведется досудебное расследование, школьник передан под поручительство законных представителей.

В полиции уточнили, что сообщение с текстом "В СОШ имени Бауржан Момышулы находятся террористы" поступило в 11.55 по телефону 112. Спасатели решили, что звонивший имел в виду школу имени Бауржан Момышулы в Павлодаре, по улице Чокина, 27. Проверка и эвакуация проходили именно в ней.