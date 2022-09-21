Погода в Москве ухудшится к выходным

21 сен. 19:09

На ближайшие дни осенняя дождливая погода прогнозируется в европейской части России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"Прогноз в Москве и вообще на европейской территории России такой осенний, пасмурный. В пятницу и, особенно, в выходные, дождик, и ничего с этим не поделаешь. <…> В воскресенье дождь усилится", - рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, такой же будет погода и в начале следующей недели. По ночам ожидается около 8-10 градусов тепла, в дневные часы плюс 12-13.