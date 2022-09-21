Бывший Сбербанк в Казахстане переименован в Береке банк

21 сен. 18:40

Бывший казахстанский дочерний банк Сбербанка прошел перерегистрацию и сменил название на Bereke bank (Береке банк). В переводе с казахского «береке» означает изобилие, достаток.

В совете директоров банка, после того, как его выкупил госхолдинг "Байтерек", сменились три из пяти человек. В состав совета включены глава правления "Байтерека" Канат Шарлапаев и зампреды правления холдинга Ерсаин Хамитов и Адиль Мухаметжанов. Помимо них, в совет входят независимые директора Магжан Мадиев и Аскар Елемесов. Шарлапаев решением совета директоров Bereke bank от 16 сентября возглавил совет.

Внеочередное собрание акционеров финучреждения состоится 29 сентября.