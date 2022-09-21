Ветер уронил стену в полуразрушенном ТЦ в Ереване

21 сен. 18:35

Стена обрушилась в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, которые ранее серьезно пострадал в результате взрыва и пожара, написал в соцсети пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

По его словам, пострадали три человека, они госпитализированы в медцентр "Эребуни" и проходят обследование.

По предварительным данным, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В Минздраве Армении уточнили, что пострадавшие получили ушибы и ссадины.

Стена здания обвалилась сегодня вечером из-за ветра.

Напомним, 14 августа в "Сурмалу" прогремел сильный взрыв, начался пожар. Жертвами ЧП стали 16 человек, пострадали 62, один числится без вести пропавшим.