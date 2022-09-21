Путин назвал смертельную опасность для России

21 сен. 18:21

Президент России Владимир Путин считает, что для страны смертельно опасно ослаблять суверенитет.

"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов", - сказал российский лидер в среду, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода.

В периоды ослабления суверенитета "под угрозой оказывалось само существование России", отметил он.

"Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим и не утратим свой суверенитет", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что на каждом лежит ответственность за укрепление и защиту России.