Билеты в Стамбул, Ереван и Баку резко подорожали на фоне мобилизации в России

21 сен. 18:08

Авиабилеты на популярные зарубежные направления резко выросли в цене после объявления в России частичной мобилизации.

Согласно данным агрегаторов, на сегодня осталось лишь несколько билетов в Ереван, стоимость начинается от 28 тыс рублей. На последующие дни билеты стоят в разы дороже: билет в Ереван обойдется минимум в 62 тыс рублей, в Стамбул - в среднем в 76 тыс рублей. Некоторые авиакомпании подняли цены в несколько раз. Так, билет "Аэрофлота" в Ереван столицу на 23 сентября стоит 122 тыс рублей.

Минимальная стоимость билета в Баку и Тбилиси достигла 86 тыс рублей.