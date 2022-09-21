Блинкен заявил о необходимости продлить зерновую сделку

21 сен. 18:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продлить зерновую сделку, истекающую в ноябре 2022 года.

"Она [сделка] должна продолжаться. Она должна быть продлена, это безотлагательный вопрос", - сказал он на Глобальном саммите по продовольственной безопасности на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также отметил, что президент страны Джо Байден объявит сегодня о принятии США новых мер поддержки для преодоления мирового продовольственного кризиса.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.