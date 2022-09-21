Банки Кыргызстана продолжают обслуживать карты "Мир"

21 сен. 17:46

Ограничений на работу карт российской платежной системы "Мир" нет, сообщили в Союзе банков Кыргызстана, пишет "Интерфакс".

Информацию о работе с "Миром" подтвердили в call-центрах ряда банков в республике. При этом уточняется, что круг услуг, доступный держателям карт, различен.

Карты российской платежной системы без ограничений принимают в Айыл банке, в банке "Компаньон", в Оптимабанке, Банке Азии, Бакай банке, Доскредобанке и банке "Бай Тушум". Снять деньги с карт можно в банкоматах и кассах.

Ограничений по картам "Мир" нет, сообщили в Кыргызкоммерцбанке.

Толубай банк позволяет снимать деньги с карт только через банкомат.

"Снимать деньги с карты возможно в любом банкомате банка, в котором принимается карта "Элкарт", - рассказали в Finca банка, который работает с совместной картой национальных платежных систем Кыргызстана и России "Finca Элкарт".

В Халык банке обналичить средства с карты "Мир" можно только в кассе банка, комиссия 2% от суммы.