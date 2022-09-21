Госдума рассмотрит законопроект об исламском банкинге

21 сен. 17:15

Законопроект о проведении в нескольких регионах России эксперимента по внедрению исламского банкинга внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил в среду глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы согласовали документ о партнерских финансах - о проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах федерации… ЦБ и Минфин поддержал… Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму", - поделился Аксаков, выступая на международном банковском форуме "Банки России - XXI век".

Депутат уточнил, что эксперимент планируется запустить в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

О том, что такое исламский банкинг, "Вестник Кавказа" писал ранее.