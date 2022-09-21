Казахстанские авиаторы освоили сложную форму техобслуживания аэробусов

21 сен. 16:57

Группа компаний Air Astana первой в Казахстане самостоятельно провела в столице сложную форму технического обслуживания C2-check на воздушном судне семейства Airbus, принадлежащем структурному подразделению FlyArystan.

Всего в этом году запланировано два С2-check. Одобрение на проведение технического обслуживания C2-check на самолетах семейства Airbus было получено в августе 2022 года.

"Проведение технического обслуживания этой категории подтверждает высокий уровень профессионализма и возможностей инженерно-технического персонала компании, а также оснащенность материальной базы. Выполнение столь сложного техобслуживания собственными силами позволит авиакомпании значительно сократить расходы на данные виды работ", - рассказал старший менеджер по техническому обслуживанию Air Astana Роберт Дандо.

Процедура включает в себя углубленные инспекции и тесты в различных частях воздушного судна: от замены фильтров кондиционирования и ковровых покрытий до проверки конструкции самолета методами неразрушающего контроля. Она выполняется каждые 12 тыс часов налета либо 8 тыс посадок.

Авиакомпания с 2019 года уже проводит С1-check на воздушных судах Airbus А320/321, а теперь начала подготовку к 6-летним и 12-летним чекам, разрешение на которые рассчитывает получить летом 2023 года. Это позволит ей проводить все уровни технического обслуживания на самолетах на своей базе в Астане.