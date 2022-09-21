Кисловодск проведет патриотический двухдневный караоке-фестиваль

21 сен. 16:35

В предстоящие выходные, 24 и 25 сентября, в курортном Кисловодске пройдет патриотический фестиваль караоке под открытым небом, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Ничто так не сближает людей, как эмоции. Кисловодский фестиваль панорамного видеомэппинга, который продлится два дня, подарит его участникам незабываемые ощущения", - поведал глава Кисловодска Евгений Моисеев, передает "АиФ-Ставрополье".

Фестиваль будет носить название "Почувствуй вкус света" – он пройдет на городском проспекте Ленина, где на стену длиной в 140 м выведут огромную 3D-проекцию караоке. Одновременно с музыкальной на фестивале пройдет и гастрономическая часть, в которой участники смогут отведать различные угощения.