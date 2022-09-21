До конца года в Акушинском районе Дагестана возведут пять новых ФАПов

21 сен. 16:13

Еще до конца текущего 2022 года в Акушинском районе Дагестана будет построено пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), - заявил глава муниципалитета Махач Абдулкеримов.

"В рамках развития системы здравоохранения Акушинского района идет возведение новых медучреждений и ремонт действующих. Так, в этом году находится на завершающем этапе строительство пяти ФАПов, идет капитальный ремонт центральной районной больницы и здания поликлиники", - рассказал он, передает ТАСС.

В следующем году на территории районной больницы начнется строительство поликлиники на 200 посещений в сутки, - добавил Абдулкеримов.